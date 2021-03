Enna: il Sindaco incontra il Console della Repubblica di Lituania

Il Console della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana Alessandro Palmigiano ha incontrato oggi il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro. Durante la visita ufficiale, Il Console ed il Sindaco hanno discusso di iniziative, progetti e collaborazione per l’anno 2021 e, in segno di stima ed amicizia, il Console ha donato al Comune una targa.

“La promozione del nostro territorio e delle sue bellezze naturali e monumentali – ha dichiarato Dipietro – è, da sempre, uno dei caratteri distintivi della mia amministrazione e l’incontro di oggi rappresenta un importante ulteriore passo in questa direzione”.

“Sono lieto dell’incontro – ha affermato il Console Alessandro Palmigiano – e sono fiducioso che potremo realizzare iniziative in partnership che porteranno benefici, sia sul versante socio-culturale che economico-commerciale, sia alla Sicilia che alla Lituania”.