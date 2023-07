Enna: il Sindaco incontra i volontari antincendio

Martedì scorso, presso il Palazzo di Città, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha voluto incontrare i Volontari AIB del Parco del Ticino della Regione Lombarda e dell’Ente Corpo Enna.

Il primo cittadino si è complimentato con il DRPC Sicilia per il rafforzamento messo in atto sul territorio e per il continuo impegno per la lotta attiva contro gli incendi, esprimendo anche parole di apprezzamento e di ringraziamento ai volontari della Lombardia per la loro presenza.

Inoltre, Dipietro ha evidenziato positivamente l’attività di prevenzione messa in atto dalle squadre AIB dell’Ente Corpo di Enna, attraverso il pattugliamento quotidiano delle aree sensibili ed è stata anche l’occasione per fare un report sulle attuali condizioni territoriali delle aree bonificate contro gli incendi.

Durante l’incontro, il capo team dei volontari lombardi ha voluto omaggiare il Sindaco con la consegna del gagliardetto del Parco del Ticino.