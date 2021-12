Enna: il Sindaco incontra dipendenti e amministratori per gli auguri natalizi

Questa mattina il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, presso il Teatro Garibaldi, ha incontrato dipendenti ed amministratori dell’Ente per i tradizionali auguri natalizi.

Alla cerimonia hanno partecipato i dirigenti del Comune e l’ing. Roberto Palumbo, direttore tecnico di EcoEnnaServizi, la società comunale di gestione dei rifiuti, grazie al cui contributo economico è stata donata ai dipendenti ai consiglieri comunali e ai membri della giunta una la borraccia termica.

La strenna natalizia rappresenta un significativo passaggio di attuazione della convenzione tra il Comune di Enna e Plastic Free, che prevede la riduzione della presenza della plastica nel territorio.

“La riduzione del consumo cittadino di plastica è un obiettivo che, come amministrazione, ci poniamo come prioritario. Il 2022 ci vedrà impegnati affianco di EcoEnnaServizi in una operazione culturale che, partendo dalle scuole, porterà alla realizzazione di una campagna per la riduzione del consumo di plastica e la sensibilizzazione dei giovani”.