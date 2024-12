Enna: il Sindaco in sopralluogo ai cantieri del Castello di Lombardia e del Monastero delle Benedettine

PUBBLICITÀ

Questa mattina il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, unitamente al Rup Ing. Salvatore Reitano, al Direttore dei Lavori Arch. Andrea Caporali e all’impresa esecutrice dei lavori ha effettuato un sopralluogo al cantiere dell’anello del Castello di Lombardia per fare il punto sull’avanzamento dei lavori.

“Come avevamo preannunciato – spiega il Sindaco Dipietro – a partire da sabato 21 dicembre, sarà possibile aprire, in sicurezza, una parte del cantiere per consentire l’accesso all’attività di ristorazione adiacente alla Rocca di Cerere, ma anche l’accesso al Castello di Lombardia”.

“Ho constatato – aggiunge il Sindaco – il buon andamento dei lavori e il rispetto del cronoprogramma degli stessi e sono fiducioso sulla restituzione nei tempi previsti alla piena fruizione dell’anello del Castello di Lombardia”.

Per quanto riguarda la fruizione del Castello sarà necessario attendere ancora qualche giorno, per procedere alla risoluzione delle interferenze con il cantiere in essere all’interno del maniero.

La visita è, poi, proseguita presso il cantiere dei lavori di recupero e ristrutturazione del Monastero delle Benedettine dove il primo cittadino ennese, coadiuvato dall’Arch. Reina, Direttore Tecnico del cantiere, ha verificato lo stato dei lavori e il rispetto del cronoprogramma.

“Anche presso il cantiere del Monastero delle Benedettine – conclude Dipietro – ho constatato con soddisfazione il celere procedere dei lavori che stanno facendo tornare agli antichi splendori un pezzo importante del patrimonio artistico monumentale della nostra città”.