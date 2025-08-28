Enna: il sindaco Dipietro sollecita l’avvio dei lavori di sistemazione idraulica in Contrada Pisciotto

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha inviato una lettera al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia, al Responsabile del Servizio S.10, al RUP Arch. Paolo Fulco e per conoscenza al Dirigente Generale DRPC Sicilia Ing. Salvatore Cocina e al Prefetto di Enna, in merito ai lavori di sistemazione idraulica in Contrada Pisciotto, in via Ottavio Catalano.

PUBBLICITÀ

Nella missiva, il primo cittadino scrive: “Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in merito, relativa in particolare alla richiesta di notizie sull’avvio degli interventi in progetto, urgenti ed indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, tenuto conto della recente riunione svoltasi alla presenza di S.E. il Prefetto di Enna, su iniziativa del Sindaco di Enna, nel corso della quale è stato concordato il cronoprogramma delle operazioni al fine di concludere in tempi rapidi la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, considerata l’assenza di notizie alla data odierna, si richiedono precise indicazioni sul concreto inizio dei lavori, evidenziando ancora una volta la natura di urgenza degli interventi di protezione civile al fine del superamento delle criticità che si ripresentano ad ogni evento meteorico eccezionale”.

Con questo documento, il sindaco Dipietro ribadisce l’urgenza degli interventi, sollecitando risposte concrete sulle tempistiche di avvio dei lavori.