Enna: il sindaco di Centuripe aderisce a Fratelli d’Italia

Il sindaco di Centuripe ha aderito a Fratelli d’Italia. Lo rende noto il presidente provinciale del partito, l’avvocato Nino Cammarata,sindaco di Piazza Armerina.

“Istituiamo il circolo di Centuripe – afferma Cammarata– con l’adesione del sindaco Salvatore La Spina e dell’assessore Michele Seminara. Aderisce inoltre un gruppo di dirigenti locali guidati da Nicola Romano e Franco Santoro, che sono figure storiche di riferimento della destra centuripina”.

Il presidente Cammarata ha comunicato ufficialmente l’adesione nel corso della direzione provinciale del partito, in cui ha nominato anche i due vice coordinatori provinciali che sono Melania Scorcipino e Dante Ferrari.

“Esprimiamo ringraziamento e soddisfazione per le nuove adesioni – conclude – che rappresentano la testimonianza tangibile di come il partito si stia radicando in tutto il territorio provinciale, con l’adesione di figure istituzionali impegnate ogni giorno per affrontare i problemi concreti dei propri concittadini”.

Queste le parole del sindaco La Spina: “In questi poco più tre anni di sindacatura ho avuto il piacere di confrontarmi con una classe politica seria e attenta ai bisogni del territorio. Ecco perché la scelta di impegnarmi in prima persona e di dare il mio piccolo contributo per costruire, anche nella nostra provincia, un gruppo forte e coeso in grado di rispondere alle reali necessità di un’area interna fragile ma con grandi potenzialità da valorizzare”.