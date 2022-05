Enna: il simulacro della Madonna di Fatima in città a fine maggio

L’immagine della Madonna Pellegrina di Fatima sarà ad Enna dal 28 al 31 maggio nella parrocchia di San Cataldo. L’accoglienza avverrà sabato 28 maggio alle ore 18,30 in piazza Duomo.

“La Madonna di Fatima viene ad indicarci con forza e chiarezza il Figlio Gesù Cristo, a riconfermarci nella fede in Lui e a chiederci di aprirci alla sua Parola per esser felici e saper affrontare le sfide personali e globali che questo momento storico ci propone – spiega il parroco della parrocchia di San Cataldo Don Carmelo Salinitro -. Lei viene come Pellegrina per entrare nella vita quotidiana della nostra città e di ciascuno di noi».

La comunità di San Cataldo ha accolto la notizia con grande entusiasmo e gioia.

“Confidiamo che questa visita di Maria alla nostra comunità – fanno sapere dalla parrocchia – ci aiuti ad essere sempre più una ‘Chiesa lieta’, non affaticata e appesantita, ma leggera per annunciare il Vangelo”.