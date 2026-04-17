Enna: il SICET CISL offre assistenza per il bonus affitti

PUBBLICITÀ

Il SICET CISL accoglie con favore la pubblicazione dell’Avviso Pubblico del Comune di Caltanissetta, riguardante il modello di domanda per accedere al contributo affitti, previsto a seguito dell’approvazione della legge finanziaria Regionale.

Si tratta di un’importante misura di sostegno rivolta alle famiglie e ai cittadini che vivono situazioni di difficoltà nel sostenere i costi dell’abitazione, in un contesto economico ancora segnato da criticità e aumento del costo della vita, ricordando che questa misura è stata fortemente sollecitata dal SICET SICILIA, Sindacato Inquilini Casa e Territorio, dal suo Segretario Generale Fabio Salici e dalle realtà territoriali.

Per garantire un accesso più semplice e consapevole al beneficio, il SICET CISL comunica che le proprie sedi territoriali sono a disposizione degli utenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna per fornire: informazioni dettagliate sui requisiti di accesso al contributo; supporto nella compilazione della domanda; assistenza nella verifica della documentazione necessaria.

L’obiettivo è quello di accompagnare i cittadini in tutte le fasi della procedura, evitando errori e facilitando la corretta presentazione delle istanze entro i termini previsti dal bando 15 giugno 2026.

Il SICET CISL invita tutti gli interessati a rivolgersi alle proprie sedi presenti sul territorio per ricevere assistenza qualificata e gratuita.

Il diritto alla casa e il sostegno all’affitto rappresentano priorità fondamentali per garantire dignità e sicurezza alle famiglie: il SICET CISL continuerà a essere al fianco dei cittadini per tutelare questi diritti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le sedi territoriali SICET CISL delle tre province: a Caltanissetta in Via Canonico Pulci 9/17 – tel. 093421220; a Enna in Via San Sebastiano 25 – tel. 0935501837; ad Agrigento in Via Leonardo Sciascia 32 – tel. 3296828766.