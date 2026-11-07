Enna, il segretario nazionale della DC Carmelo Pace incontra gli iscritti del partito

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Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace, ha incontrato ieri gli iscritti e i rappresentanti del partito nella sede provinciale di Enna. A darne notizia è il segretario provinciale Nello Rampulla, che ha riferito i contenuti dell’incontro.

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Nel corso della riunione, Pace ha illustrato la situazione attuale del partito, soffermandosi sulla sua organizzazione e sulle prospettive politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Secondo quanto riportato da Rampulla, il segretario nazionale ha ribadito, nel rispetto del passato, che «esiste una ed una sola DC», richiamando il rispetto delle gerarchie e delle disposizioni statutarie.

Pace ha inoltre invitato gli iscritti a sostenere il rilancio del partito «in vista delle prossime competizioni elettorali», che vedranno la DC impegnata sia a livello regionale sia nazionale,.

Nella nota, Rampulla riferisce anche che gli intervenuti hanno riconosciuto l’impegno del segretario nazionale nella gestione del partito durante l’attuale fase di transizione, invitandolo a proseguire lungo la linea intrapresa ed esprimendo condivisione per gli indirizzi politici illustrati durante l’incontro.