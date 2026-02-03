Enna: il Sacro Militare Ordine Costantiniano al fianco delle famiglie bisognose

PUBBLICITÀ

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, presso la Chiesa di San Tommaso, ha rinnovato, come di consueto, l’appuntamento con il progetto “Briciole di salute”, gesto di profonda solidarietà da parte dell’Ordine, voluto dalla Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie.



Hanno consegnato generi di prima necessità, vestiti e giocattoli per bambini da 0 a 3 anni, destinati a famiglie bisognose, il Commendatore Matteo Bertino, accompagnato dal Cavaliere Ufficiale Alessandro Balsamo e dai Cavalieri Marco Milazzo, Claudio Fazzi e Giuseppe Mastrobuono, al parroco della chiesa, don Salvatore Rindone.

Dopo la consegna, don Salvatore Rindone ha espresso parole di profonda stima nei confronti dei Cavalieri intervenuti per la donazione, complimentandosi per l’opera di bene portata avanti da tutto l’Ordine e rivolgendo un ringraziamento particolare a S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano, e al Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni, cav. di Gr. Cr. di Grazia, per le periodiche donazioni e l’impegno costante dei Cavalieri nella provincia ennese.