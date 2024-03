Enna: il Questore incontra i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, presso il proprio ufficio, il Questore di Enna Dr. Salvatore Fazzino ha incontrato una rappresentanza della delegazione locale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.



L’incontro ha avuto come tema l’importanza del rapporto fondamentale e imprescindibile, che deve assolutamente sussistere, tra chi opera e chi è da tempo in pensione, rimarcando il principio che il rapporto che lega ogni poliziotto alla famiglia della Polizia di Stato non può esaurirsi con la fine del servizio attivo. Quella del poliziotto, infatti, non è soltanto una professione, ma una vera e propria missione, che continua anche dopo il raggiungimento della pensione.