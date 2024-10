Enna: il Questore in visita a Confartigianato

PUBBLICITÀ

Il Questore di Enna, il dottor Salvatore Fazzino, ha visitato ieri i locali di Confartigianato Imprese Enna. Nel corso dalla visita, a seguito di un confronto con la dirigenza provinciale sui temi della sicurezza del territorio, il Questore ha fatto dono alla struttura di un dvd ricordo del concerto musicale della banda dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Enna, tenutosi lo scorso 19 settembre a Piazza Armerina.

PUBBLICITÀ

Il presidente provinciale Peter Barreca e il segretario Angela Maccarrone hanno donato al Questore copia del codice etico di Confartigianato Imprese che al punto 3, dell’articolo 1 recita: “Le imprese e gli imprenditori associati e tutte le componenti del sistema associativo confederale respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando – per quanto riguarda le imprese associate anche con l’assistenza dell’associazione di appartenenza – ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi”.

Il presidente Barreca, onorato per la gradita visita, ha dichiarato: “La collaborazione ed il confronto con le forze dell’ordine che sono presidio di sicurezza per il territorio della provincia è per noi doveroso e necessario al fine di garantire il proliferare di un ceto imprenditoriale sano e libero da influenze criminali”.