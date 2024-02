Enna: il Questore Corrado Basile va in pensione e saluta la comunità ennese

PUBBLICITÀ

Dal 1° marzo il Questore della Provincia di Enna, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dr. Corrado Basile, lascerà il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Il dr. Corrado Basile, siracusano, si è insediato quale Questore della provincia di Enna il 24 febbraio 2020, ha iniziato la sua carriera alla Questura di Varese, nel settembre del 1988, con l’incarico di Capo di Gabinetto e con il grado di Vice Commissario. Trasferito alla Questura di Siracusa ha diretto in successione il Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Lentini e gli uffici investigativi della Squadra Mobile e della D.I.G.O.S.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2006, ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa, continuando l’impegno nei confronti di esponenti mafiosi e socialmente pericolosi.

Dal mese di agosto 2012 ha assunto la funzione di Vicario del Questore di Vibo Valentia e, dall’ottobre del 2015, per circa nove mesi, ha svolto l’incarico di Vicario del Questore di Enna.

Quale Vicario del Questore di Messina (giugno 2016-aprile 2018) ha dato un fondamentale contributo nell’organizzazione e direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del Vertice G7 svoltosi a Taormina (maggio 2017) alla presenza di tutti i Capi di Stato e di Governo dei Paesi più industrializzati del mondo. Il grande successo dei servizi di sicurezza, battezzati come “Modello Taormina”, ha dato lustro alla Polizia di Stato italiana e a tutta la Nazione come anche riconosciuto dai leaders stranieri che hanno partecipato all’importante appuntamento. Nel mese di novembre dello stesso anno, sempre a Taormina, ha coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della riunione dei Rappresentanti per le Pari Opportunità dei Paesi del G7.

Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato nel 2018, ha diretto l’Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza presso la Regione Siciliana di Palermo fino al febbraio del 2020.

Il Dr. Basile è abilitato alla professione di avvocato ed ha svolto varie attività di docenza presso istituti di istruzione della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria nonché presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma.

Dalla data del suo insediamento, il Questore della provincia di Enna ha svolto il suo mandato con totale abnegazione, instaurando e mantenendo ben saldi rapporti con le autorità civili, religiose e militari, come testimoniano – nell’ultima settimana – gli incontri con tutti i primi cittadini dei singoli Comuni della provincia.

Durante il suo incarico da Questore ha promosso numerose iniziative di diverso genere, quali – a titolo meramente esemplificativo – la cerimonia per la presentazione delle opere d’arte del progetto “Arte e Legalità”, realizzate dagli studenti del liceo artistico regionale “Cascio”, il seminario “Bikini off” del 24 ottobre 2023 sul tema della divulgazione delle immagini di nudo con modalità telematica, la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” in materia di violenza di genere.

Non si può non ricordare lo straordinario impegno con cui sono stati minuziosamente organizzati i delicatissimi servizi durante il periodo della pandemia da “Covid-19” e gli innumerevoli successi all’esito delle operazioni di polizia giudiziaria svoltesi durante il suo mandato.

Da ultimo il Questore di Enna ha emesso 3 divieti d’accesso alle manifestazioni sportive e 2 divieti d’accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.

Mosso da un profondo spirito di umanità e di appartenenza alla Polizia di Stato, nella giornata dello scorso 10 febbraio, in occasione del settantanovesimo anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, il Dr. Corrado Basile ha, altresì, deposto personalmente una corona sulla sua targa commemorativa, in ricordo delle “scelte coraggiose fatte da un uomo che portava la divisa” durante gli anni del secondo conflitto mondiale.

Al Dr. Corrado Basile, uomo di spiccate capacità e sensibilità, rivolgiamo – anche a nome della comunità ennese – un caloroso ringraziamento per il contributo, prezioso e di elevata caratura professionale, apportato alla Polizia di Stato di Enna.

Di seguito il saluto di commiato del Questore Corrado Basile.

A quattro anni esatti dal mio insediamento quale Questore di Enna, è arrivato il momento di lasciare non solo questa splendida Provincia, ma anche l’Amministrazione della Polizia di Stato, dalla quale invero non ci si congeda mai del tutto, neanche per raggiunti limiti di età.

A guardare indietro, sento di aver vissuto un’avventura affascinante che mi ha dato la possibilità di spendermi, in imprevedibili modi ogni giorno, per il bene della collettività, spinto sempre da autentica passione.

A Enna, mia ultima sede da Questore, rappresentante di tutta la Polizia di Stato in questa Provincia, ho avuto la fortuna, ancor più, di poter coniugare nella sua valenza più alta, il verbo che più di altri deve esprime questa funzione: Servire!!!

Concludo il mio servizio con la vivida speranza di esser riuscito, anche solo in parte, ad aver tenuto fede alle mie intenzioni e di esser stato tutore e garante dell’ordine e della sicurezza pubblica, nei limiti dei compiti affidatimi, ponendo alle libertà il solo limite della Legge, come recita il motto cui ogni appartenente alla Polizia di Stato presta giuramento di fedeltà.

In questo lungo percorso, e in questi ultimi quattro anni ennesi, ogni sfida, anche quella più ardua, è stata resa meno complessa dalla leale collaborazione ricevuta dai rappresentanti di altri Enti e Istituzioni, cui rivolgo, in questo momento di commiato, un sincero ringraziamento e l’augurio di una buona prosecuzione.