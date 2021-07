Enna: il punto sull’emergenza Covid in provincia, più di 300 i positivi

Sono a oggi 322 i soggetti positivi in tutta la provincia. Lo scorso anno in estate, nella città di Enna, l’ultimo contagio era stato registrato il 25 maggio. Eccetto qualche piccolo focolaio presso i centri di accoglienza, non si registravano criticità. Oggi invece abbiamo un comune – quello di Piazza Armerina – ancora in “zona rossa”, e da stamane è ricoverato all’Umberto I un giovane uomo non ancora quarantenne, con un quadro clinico piuttosto compromesso.

“Il quadro epidemiologico è molto cambiato rispetto allo scorso anno – chiarisce Paola Pesce, di recente nominata dalla Regione Sicilia commissario Covid per la provincia di Enna -. Infatti, mentre la circolazione del Coronavirus la scorsa estate era inibita dalle alte temperature, oggi la variante Delta si è selezionata in un clima caldo-umido come il nostro e quindi risulta essere più resistente”.

Un’arma importante si sta rivelando per il territorio ennese la vaccinazione di prossimità, per dare – a chi volesse – la possibilità di vaccinarsi senza difficoltà.

“La presenza di tanti soggetti vaccinati ci protegge da un aumento dell’ospedalizzazione, perché la maggior parte delle persone prende la malattia in forma paucisintomatica, diverso per i soggetti che non sono vaccinati. Questa variante, essendo molto più contagiosa, crea danni importanti”, continua la Pesce raggiunta telefonicamente.

Rispetto allo scorso anno si è abbassata anche l’età media dei contagiati, prima si concentrava sugli over 50, oggi ci sono molti giovani che, a differenza di prima, sono sintomatici.

“Solo la vaccinazione – continua Paola Pesce – ci protegge dall’ospedalizzazione o dalla mortalità così come le buone prassi che un anno e mezzo di pandemia ci hanno insegnato, ovvero l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento restano gli strumenti più efficaci che la popolazione ha per combattere la diffusione del virus”.

Ci sono tra i soggetti positivi nell’Ennese persone che hanno già fatto il vaccino? La domanda è scontata ma necessaria.

“La vaccinazione – chiarisce subito la Commissaria Covid – non esclude la malattia, chi è vaccinato può contrarre il virus ma non sviluppa nella maggior parte dei casi patologie importanti. Sì, tra i soggetti positivi vi sono alcuni già vaccinati, ma la percentuale è molto bassa. A fare la differenza è anche lo stato della vaccinazione, se completata oppure no”.

Attualmente ricoverati 12 soggetti, 3 in terapia intensiva e 2 in semi intensiva.

Angela Montalto