Enna: il PSI sostiene la candidatura a sindaco di Ezio De Rose

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In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il PSI di Enna ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Ezio De Rose.

La decisione, maturata al termine di una valutazione politica, si fonda, secondo il partito, “sulla necessità di individuare una proposta credibile e chiaramente definita sotto il profilo amministrativo”.

Il PSI partecipa a questo percorso attraverso la lista civica Enna Futura, animata da Paolo Gargaglione, ritenuta “uno spazio adeguato per contribuire alla costruzione di un progetto serio e coerente per la città”.

La candidatura di Ezio De Rose viene considerata capace di tenere insieme esperienze civiche e politiche diverse, offrendo “un quadro più solido e leggibile in un contesto locale caratterizzato da frammentazione”.

“Assumiamo una posizione chiara, fondata sulla responsabilità. Il progetto che sostiene Ezio De Rose offre maggiori garanzie di coerenza e tenuta amministrativa”, dichiara Alessio Genovese, segretario provinciale del PSI di Enna.

All’interno di Enna Futura, la presenza socialista punta a contribuire alla definizione di un percorso amministrativo aperto al confronto tra competenze ed esperienze.

“Non seguiamo schemi precostituiti, ma una valutazione concreta della fase politica locale. In questa fase, tale candidatura appare più definita e credibile”, aggiunge Genovese.

Il sostegno a De Rose si inserisce in una scelta politica orientata alla costruzione di un’amministrazione stabile e riconoscibile.

Per il PSI di Enna, oggi “la vera distinzione non è tra schieramenti tradizionali, ma tra proposte credibili e soluzioni incerte”: ed è su questo terreno che, secondo il partito, si misura la responsabilità politica.