PUBBLICITÀ

In occasione delle festività natalizie, EcoEnnaServizi comunica il programma del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il 25 dicembre il servizio di raccolta non sarà svolto; il 26 dicembre il servizio sarà regolarmente attivo sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Contrada Scifitello sarà aperto il 26 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 13:00.