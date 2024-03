Enna: il programma della processione del Venerdì Santo

PUBBLICITÀ

Si avvicina il clou dei riti della Settimana Santa a Enna.

PUBBLICITÀ

Oggi, Giovedì Santo, messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e reposizione del Santissimo Sacramento al Duomo e nelle chiese parrocchiali. Presso tutte le chiese allestimento di esposizioni artistiche e tradizionale visita ai “sepolcri”.

Domani, Venerdì Santo, alle ore 15 al Duomo e nelle chiese parrocchiali scoprimento e adorazione della Santa Croce e Comunione. Dalle ore 16.00 partenza in processione, dalla chiesa di San Leonardo, della Confraternita Santissima Passione con l’inserimento, durante il tragitto verso il Duomo, di tutte le altre confraternite secondo il secolare ordine processionale. Le stesse renderanno omaggio alla Madonna Addolorata presso l’omonima chiesa che, per ultima, sarà portata al Duomo dove è già stata deposta l’Urna del Cristo Morto.

Alle ore 19.00 al via dal Duomo la solenne processione delle sedici confraternite con la Spina Santa e i simulacri del Cristo Morto e dell’Addolorata che si snoderà per le vie principali della città per giungere al cimitero dove sarà impartita la solenne benedizione con la Spina Santa. Al termine la processione riprenderà verso il Duomo e si concluderà con il rientro dell’Urna del Cristo Morto e del Fercolo dell’Addolorata (nella foto di Gaetano Volante) nelle rispettive chiese.