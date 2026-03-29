Enna: il progetto Mivà di leggere 0-6 aderisce alla Festa del libro e della lettura 2026

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Si sono conclusi con ottimo successo gli appuntamenti dedicati alla promozione della lettura nella prima infanzia, organizzati nell’ambito del progetto Mivà di leggere 0-6, che ha aderito alla XV edizione del Festival del libro e della lettura.

Le giornate del 23 e 24 marzo hanno visto la partecipazione entusiasta di bambine e bambini della prima infanzia che ancora non possiedono le abilità di lettura, e che però hanno ugualmente avuto modo di sperimentare la magia dell’ascolto di storie e la bellezza delle illustrazioni grazie a due autrici e illustratrici di rilievo nel panorama della letteratura per l’infanzia.

Ad aprire il programma, il 23 marzo, è stata Paola Formica, autrice e illustratrice italiana specializzata in letteratura per l’infanzia, con l’incontro “La coccola perfetta”, che ha coinvolto i piccoli dei nidi comunali Biricoccolo e Il Girotondo in un’esperienza di lettura condivisa, stimolando emozioni, immaginazione e relazione attraverso il libro.

Il 24 marzo è stata la volta di Nicoletta Bertelle, autrice e illustratrice tra le più apprezzate nel panorama italiano dell’albo illustrato, protagonista di due appuntamenti: in mattinata con “Tutti a nanna”, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia Principe di Napoli, e nel pomeriggio con “Chiudo gli occhi e sono”, nella sede dell’associazione La Fabbrica di Mivà. In entrambe le occasioni, l’autrice ha saputo creare un’atmosfera coinvolgente e partecipata, favorendo un dialogo attivo con i piccoli ascoltatori.

Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di crescita culturale e educativa, confermando il valore della lettura ad alta voce come strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo ed emotivo nei primi anni di vita. Gli incontri sono stati resi possibili grazie all’invito dell’associazione Amici della Festa del Libro rivolto alla Fabbrica di Mivà, capofila del progetto finanziato dal Cepell.

Gli appuntamenti futuri del progetto prevedono due iniziative rivolte ad adulti, insegnanti ed educatori: il prossimo 11 aprile si terrà un laboratorio di libri tattili con la tiflologa Adriana Marta Zocco, e il 18 aprile ci sarà un incontro per la formazione di volontari e operatori sotto l’egida di “Nati per Leggere”, programma nazionale di promozione della lettura sin dal grembo materno.