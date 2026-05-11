Enna, il progetto Differenze 2.0 verso la conclusione: studenti a confronto su violenza di genere e cyberbullismo

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Anche a Enna il progetto Differenze 2.0 si avvia alle battute finali. Nella giornata di martedì 12 maggio si svolgerà l’ultimo incontro con le classi coinvolte.

Gli ultimi appuntamenti del progetto sono stati dedicati a temi cruciali e di stretta attualità: le conseguenze della violenza, gli stereotipi di genere e le nuove forme di violenza online, come il cyberbullismo e la diffusione non consensuale di immagini private.

Le psicologhe Vissia Bilardo e Viviana Arangio raccontano di un gruppo di studenti sensibili e partecipi, che si sono messi in gioco non solo dal punto di vista informativo, ma anche educativo. Insieme hanno riflettuto su concetti fondamentali: “Il silenzio è violenza”, perché rompere il silenzio è il primo passo verso l’aiuto, e “Un sì incerto può essere anche no”, richiamando l’importanza dell’educazione al consenso.

Ma la consapevolezza da sola non basta: servono anche strumenti pratici. Sono stati illustrati i servizi presenti sul territorio, come il Centro Antiviolenza locale, ed è stato ribadito l’utilizzo del numero nazionale 1522.

Educare i giovani a relazioni sane e rispettose rappresenta una delle forme più importanti di prevenzione. Un ringraziamento è stato rivolto all’IIS Lincoln per l’ospitalità e agli studenti che hanno partecipato al percorso.

Il prossimo 19 maggio, presso l’Istituto Lincoln, si svolgerà l’evento finale locale, rivolto non solo alle classi coinvolte, ma anche a una parte dell’istituto e al personale scolastico. Il progetto ha coinvolto due classi: una dell’indirizzo linguistico, a prevalenza femminile, e una dell’indirizzo telecomunicazioni, a prevalenza maschile.

Il 5 e 6 giugno, a Napoli, si terrà invece l’evento finale nazionale, con le rappresentanze dei sette Comitati e delle scuole che hanno aderito al progetto.

Differenze 2.0 ha avuto come finalità la realizzazione di un percorso formativo e laboratoriale, culminato nella creazione di una campagna di comunicazione sui temi del contrasto alla violenza di genere.