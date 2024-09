Enna: il progetto “Cicli Solidali” presente a “Le Vie dei Tesori”

PUBBLICITÀ

I mezzi di Cicli Solidali a “Le Vie dei Tesori”. Ad Enna, in occasione del seguitissimo evento “Le Vie dei tesori” ed attraverso un protocollo con la P&G Design di Enna, le City E-Bike della ciclofficina Cicli Solidali saranno i mezzi sostenibili per realizzare le visite al centro storico della città turrita.

Prenotabili presso il chiosco della P&G in Piazza Ingegnere Scelfo, le bici saranno utilizzabili anche semplicemente per pedalare in tranquillità approfittando della mite fase finale dell’estate ennese.

Il progetto “Cicli solidali” è finanziato da Fondazione con il Sud. Capofila è il CEA Alexander Von Humboldt ONLUS di Legambiente Enna, partner sono i Comuni di Caltanissetta ed Enna, il circolo Legambiente Caltanissetta, la Cooperativa ALETEIA, il CRAS SRL ed Etnos Soc. Cooperativa Sociale.

Il progetto intende intervenire su di una realtà che ha visto la mobilità mediante i cicli limitata a singoli gruppi di sportivi e o diportisti e non considerandone gli indiscutibili vantaggi nella quotidianità.