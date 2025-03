Enna: Il Principà diventa “Revolution”, inaugurata la nuova sala

PUBBLICITÀ

Un ambiente elegante e suggestivo, ma con la stessa qualità di sempre: Il Principà si rinnova e diventa “Il Principà Revolution”. La storica pizzeria ennese, guidata dal pluripremiato pizzaiolo Ivan Correnti, ha rinnovato i propri locali per offrire uno spazio più accogliente e confortevole ai clienti. Ieri sera si è tenuta l’inaugurazione dopo quasi tre mesi di lavori.

“Abbiamo lavorato sodo per offrirvi un’esperienza ancora più unica, mantenendo i valori che ci hanno sempre contraddistinto, ma con una ventata di novità. Il Principà si evolve e diventa ‘Il Principà Revolution’: più gusto, più passione, più emozioni”.

Durante la serata di inaugurazione, il fotografo Piernunzio Casano ha consegnato a Correnti il Gogòl, l’omino giallo di polistirolo, simbolo del sorriso.

Arredi eleganti, illuminazione calda e una cura ancora maggiore per i dettagli. La sala è stata ripensata per offrire un’atmosfera più intima e accogliente, perfetta per serate speciali.

L’ambiente perfetto, quindi, per chi cerca un’esperienza unica. Non resta che viverla.