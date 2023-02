E’ mercoledì 1 marzo il giorno di distribuzione di beni alimentari a famiglie che si trovano in momenti di difficoltà da parte dell’associazione Ong Luciano Lama. La distribuzione, destinata ai possessori di tesserino dal n.1 al n.170, si terrà dalle 9, 30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30 nei locali dell’associazione in via Civiltà del Lavoro a Enna bassa.

