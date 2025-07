Enna: il presidente Piero Capizzi si confronta con le istituzioni scolastiche

PUBBLICITÀ

Si è appena concluso l’anno scolastico e già si guarda al prossimo per assicurare agli studenti servizi e strutture adeguate e per garantire loro il sacrosanto diritto allo studio. Questa mattina il presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi, assieme al consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Domenico Scavuzzo, e alla consigliera, Maria Stella Nicolosi, ha voluto incontrare i rappresentanti dei 33 istituti scolastici provinciali non solo per un primo approccio istituzionale ma anche per apprendere dai diretti interessati lo stato di salute degli istituti e analizzare assieme a loro prospettive e criticità.

“La scuola – ha subito esordito il Presidente rivolgendosi al tavolo – rappresenta uno dei pilastri, assieme alla famiglia, su cui si fonda la crescita di ciascun individuo e che ne determina la qualità della vita. Siamo stati tutti studenti, ricordiamo quegli anni come tra i più belli e importanti della nostra vita e per questo vogliamo che a tutti possa essere data la stessa opportunità e le stesse chance. Siamo qui seduti attorno allo stesso tavolo, dove nessuno è controparte, ma ciascuno persegue l’obiettivo unanime di collaborare per dare l’optimum ai nostri ragazzi”.

Massima disponibilità ad affrontare le questioni e a trovare insieme le soluzioni è stata manifestata dal consigliere delegato Scavuzzo che ha avuto modo anche di sottolineare come non mancherà il sostegno professionale degli uffici. Un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche che l’Ente ha storicamente coltivato e che gli stessi rappresentanti scolastici hanno più volte nei loro interventi messo in evidenza.

Il tavolo è stato l’occasione per rimettere in luce delle criticità una delle quali, sollevata da quasi la totalità dei presidi e dei direttori amministrativi, ha riguardato la revisione del regolamento relativo alle utenze. I direttori scolastici hanno chiesto che la Provincia si faccia carico delle volture per sgravare gli istituti di tali incombenze considerato che a coprire le spese è sempre l’Ente. Sulla richiesta avanzata il Presidente si è riservato di affrontare la problematica con il ragioniere generale dell’Ente per verificarne la fattibilità.

Il tavolo ha posto anche la questione dei dimensionamenti che a parere di tutti vanno scongiurati considerata la grave situazione economico e sociale delle aree interne dove è in atto un inarrestabile spopolamento e dove vi è una grave carenza di infrastrutture.

“Ci opporremo con forza a queste logiche che infliggono ulteriori danni ai territori delle aree interne – ha detto Capizzi – faremo le nostre battaglie politiche con il sostegno di tutti voi”.

Di dimensionamento e della sentenza del Tar che annulla l’accorpamento del liceo scientifico Pietro Farinato con il Napoleone Colaianni di Enna se ne discuterà con l’assessore Turano già nei prossimi giorni. A guidare la delegazione sarà lo stesso presidente Capizzi.