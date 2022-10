Enna: il presidente Confindustria Bonomi incontra le imprese

Nel salone conferenze della ROGA, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, accompagnato dal presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, e da quello di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, ha incontrato numerosi imprenditori ennesi, nell’ambito della due giorni di lavori dal titolo “Impresa è Territorio” che lo ha visto impegnato prima a Erice, poi a Casteltermini e infine ad Enna. Il leader degli industriali ha incontrato le imprese dopo la ricostituzione della delegazione avvenuta lo scorso marzo con la nomina del reggente Fabio Montesano.

L’incontro, che è avvenuto alla presenza della senatrice e atleta paraolimpica Giusy Versace, è stato un momento importante di confronto con le aziende che rappresentano le eccellenze del territorio.

“Essere qui con voi oggi – ha detto il leader di Confindustria – è la mia testimonianza di quanto siate importanti per la rappresentanza del Paese, ma lo siete ancora di più perché il lavoro lo creano le imprese, il vostro impegno, le vostre passioni, non lo crea la politica per decreto. L’imprenditoria siciliana non è seconda a nessuno e, se ci permettessero di lavorare con le stesse opportunità degli altri paesi, saremmo i primi in Europa. Occorre fare immediatamente sistema tra parte pubblica e parte privata”.

Bonomi ha chiuso il suo intervento dopo aver parlato anche di crisi energetica e finanza sottolineando “l’orgoglio di aver conosciuto l’imprenditoria ennese che è veramente di eccellenza”.

L’incontro si è chiuso con l’intervento del presidente Bongiorno e del presidente di Albanese che hanno voluto congratularsi con Montesano per aver saputo accendere i riflettori su una provincia dalle grandi potenzialità di sviluppo.