Enna: il Premio Europa “Edoardo Fontanazza” alla 2C musicale della Garibaldi

Si è tenuto giorno 9 maggio l’evento per le scuole al Teatro Garibaldi di Enna, in occasione della Settimana Federiciana, per il Premio Europa “Edoardo Fontanazza”. Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la classe 2C indirizzo musicale dell’IC De Amicis, scuola secondaria di Primo Grado plesso Garibaldi, che ha suonato il noto inno alla gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven.

L’adattamento dell’“Inno alla gioia” di Beethoven per orchestra didattica è stato curato dalla Prof.ssa Elisabetta Russo, prendendo spunto da una trascrizione per pianoforte dello storico direttore d’orchestra Herbert Von Karajan. Non a caso la scelta di questo tema che già dal lontano 1972 il Consiglio d’Europa ha elevato a inno rappresentativo dell’Unione Europea. Gli altri docenti del corso che hanno preparato i giovani allievi all’evento, curando anche la realizzazione del video ambientato nei quartieri di Enna, sono stati i maestri di strumento Proff. Lucio Giunta, Francesco Marasà e Stefano Termini, coordinati anche dalle docenti di lettere per la parte storico-letteraria Prof.sse Antonella Passione e Concetta Romano.

Le motivazioni della commissione, composta dalla coordinatrice del premio per le scuole Maria Renna, dalla pedagogista Adelia Martorana, dalla docente Piera Giulia Camiolo e con la supervisione della presidentessa della Casa d’Europa Cettina Rosso, sono state relative alla testimonianza musicale, culturale e storica che presenta dal periodo federiciano ai giorni nostri, specialmente perché “ha sottolineato il valore umano e sociale della convivenza anche nella diversità e dato spazio al concetto universale di pace e fratellanza”.

Per una Europa più vicina e più unita, che ritrovi i suoi valori fondativi, dunque, nel rispetto delle idee e dei valori di uguaglianza e libertà di cui la scuola italiana si fa promotrice ogni giorno con costanza e convinzione.

Giuliana Maria Amata