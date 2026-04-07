Enna: il Premio Euno 2026 alla giornalista Rai Ilenia Petracalvina

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Il Kiwanis International – Distretto Italia-San Marino, Club di Enna, annuncia la XXXIX edizione del Premio Euno 2026, prestigioso riconoscimento assegnato annualmente a personalità che si sono distinte per meriti professionali, culturali e civili.

La cerimonia ufficiale si terrà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Cerere del Palazzo Chiaramonte di Enna.

Per l’edizione 2026, il Premio Euno sarà conferito alla dott.ssa Ilenia Petracalvina, giornalista Rai, per il suo impegno professionale e il contributo significativo nel campo dell’informazione.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione di autorevoli ospiti istituzionali e kiwaniani, tra cui: Maurizio Dipietro, sindaco del Comune di Enna; Gaetano Vermiglio, luogotenente governatore Divisione 5 Sicilia; Basilio Valente, governatore Distretto Italia-San Marino; Nunzio Spampinato, governatore eletto Distretto Italia-San Marino; Carlo Assenza, tesoriere del governatore. La serata sarà presentata dalla giornalista Pierelisa Rizzo.

A seguire si svolgerà la cerimonia di assegnazione dell’attestato “L’Alfiere”, destinato agli studenti che, nell’anno scolastico 2024-2025, hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti.

Il Premio Euno rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la comunità ennese, testimoniando l’impegno del Kiwanis nella promozione dei valori della cultura, della solidarietà e del merito.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Enna. Il Kiwanis Club di Enna invita la cittadinanza a partecipare.