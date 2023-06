Enna: il Prefetto incontra i sindaci neoeletti

Il Prefetto di Enna, Dr.ssa Maria Carolina Ippolito, nella mattinata odierna ha incontrato presso la sede del Palazzo di Governo i neo eletti Sindaci dei Comuni di Aidone, Barrafranca, Catenanuova, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina e i Sindaci confermati di Assoro e Cerami, in occasione della tornata elettorale del 28 e 29 maggio scorso.

Nel rivolgere i complimenti e gli auguri di buon lavoro, il Prefetto ha dichiarato come il ruolo dei sindaci sia assolutamente strategico per la crescita e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, quale presidio di coesione a cui la Prefettura non farà mai mancare il necessario supporto, nell’ambito della consolidata e leale collaborazione interistituzionale.

L’occasione ha consentito, inoltre, di esaminare, seppur brevemente, le principali tematiche di interesse e condivisione con le amministrazioni, confermando la propria disponibilità ad ogni utile azione di sinergico raccordo in ordine alle questioni di rilievo per la collettività.

In particolare, sono stati affrontati i temi della sicurezza urbana, del conseguente potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e del necessario coinvolgimento delle stesse comunità locali sui temi della legalità.

Tra gli argomenti affrontanti, anche i compiti afferenti il Presidio territoriale unitario per il monitoraggio e i controlli, insieme con la Ragioneria Territoriale dello Stato, sulla spesa relativa ai finanziamenti del Pnrr, sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo e la situazione di criticità della viabilità provinciale.