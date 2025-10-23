Enna: il Prefetto incontra il Console Generale di Romania

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Enna, dr.ssa Maria Carolina Ippolito, ha ricevuto presso il Palazzo del Governo, il Console Generale della Romania a Catania, dr.ssa Carmen Axenie, con competenza su tutto il territorio regionale.

Nel corso del cortese incontro sono stati affrontati temi di interesse comune e sono stati evidenziati gli stretti legami culturali, economici e sociali tra le due Nazioni, dimostrato anche dalla presenza nella provincia di Enna di migliaia di cittadini di nazionalità rumena.

Il Console, nel ringraziare il Prefetto per la cordiale ospitalità ricevuta, ha illustrato le preziose attività svolte dal proprio Ufficio, nonché le prossime iniziative culturali in programma per rinsaldare i già ottimi rapporti tra le due comunità.