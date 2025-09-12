Enna: il Prefetto inaugura le attività della Fattoria Didattica al Parco Proserpina di Pergusa

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, con il saluto del Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, sono state inaugurate le attività della Fattoria Didattica presso il Parco Proserpina di Pergusa, un evento organizzato dalle associazioni Visco Film e Coldiretti Sicilia e dal Parco Proserpina – Musica Art’n Chill.

Il Prefetto ha accolto i giovanissimi alunni degli istituti comprensivi di Piazza Armerina, Nicosia e Valguarnera all’interno del suggestivo Parco di Pergusa, curato dall’Azienda delle Foreste Demaniali, dove si è snodato un ricco programma di attività gratuite teoriche e manuali, per condurre i piccoli alla scoperta di mestieri antichi e alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente in cui vivono.

È stata l’occasione per ricordare l’importanza della conservazione delle tradizioni locali, della tutela delle risorse del territorio e dell’educazione alimentare e all’ambiente, e per sottolineare il ruolo dell’esperienza concreta e dell’osservazione della realtà come strumenti essenziali per la crescita dei più piccoli.

Il Prefetto ha altresì auspicato lo svolgimento di altri eventi centrati sulla valorizzazione del territorio ma anche su altri temi di rilievo civico, quali il rispetto della legalità, la sicurezza stradale e la lotta al bullismo.

Al termine del saluto introduttivo, il Prefetto ha poi consegnato al rappresentante di ogni scuola una piantina invitando tutti i presenti a prendersene cura, in ricordo dell’evento odierno e come simbolo dell’attenzione da prestare quotidianamente nei confronti della natura.