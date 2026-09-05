Enna: il pizzaiolo Ivan Correnti unico siciliano in finale alla Pizza Bit Competition

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La Sicilia sarà rappresentata alla finale della quarta edizione della Pizza Bit Competition da Ivan Correnti, pizzaiolo de Il Principà Pizzeria di Enna. Classe 1993, figlio di ristoratori, Correnti ha trasformato la passione nata da giovanissimo nella pizzeria del fratello in un percorso professionale che oggi lo porta tra i nove migliori pizzaioli italiani della competizione ideata da Molino Dallagiovanna. È la sua terza partecipazione e la terza volta da finalista: unico siciliano in gara.

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La finale si terrà sabato 12 settembre nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (Piacenza), nell’ambito della Festa dei Granai, la giornata con cui l’azienda celebra il raccolto e il legame con la filiera cerealicola.

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Correnti arriva all’ultimo atto dopo un percorso di selezione che ha coinvolto 135 pizzaioli, tra gare regionali e semifinali valutate da una giuria tecnica e da una popolare. A Gragnano Trebbiense i nove finalisti si confronteranno sulla pizza Margherita, anche in versione rivisitata. In palio il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028, che porterà il vincitore a rappresentare il Molino in Italia e all’estero.

A 33 anni, Correnti propone una pizza contemporanea che racconta la Sicilia attraverso ingredienti del territorio, reinterpretati con uno stile personale. Tra le sue proposte più rappresentative c’è la marinara in versione piccante, un classico reinterpretato con carattere e una costruzione semplice ma ricercata.

Per lui, la finale è una nuova occasione per portare la propria idea di pizza sul palcoscenico nazionale e raccontare, tra tecnica e creatività, i sapori della sua Sicilia.