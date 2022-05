Enna: il pizzaiolo Ivan Correnti all’Expocook di Palermo

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti continua il suo “tour” in tutta Italia in gare e concorsi dedicati alla pizza. Dopo i brillanti risultati di Parma al Campionato Mondiale della Pizza e a San Giuseppe Vesuviano a “The Mystery of Pizza”, Correnti ha preso parte nei giorni scorsi all’Expocook di Palermo, piazzandosi al diciottesimo posto su circa 150 scritti.

Ha portato in gara una rivisitazione di una ricetta tipica siciliana, le sarde a beccafico, su un impasto di grani antichi profumato all’arancia. La manifestazione era una challenge con tutte le categorie riunite, ovvero pizza classica, pizza gourmet, pizza in teglia e pizza in pala.