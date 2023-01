Enna: il pizzaiolo Davide Di Dio anche quest’anno a Casa Sanremo

Per il secondo anno consecutivo l’ennese Davide Di Dio è stato selezionato come pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo.

“Un traguardo possibile grazie alla passione che nutro per la mia professione – ha scritto Di Dio sui social – dove metto tutto me stesso per servire una pizza doc ai commensali. Ringrazio gli organizzatori Carmelo Pistritto e Enzo Piedimonte per il sostegno e il supporto in questo percorso. Un grazie speciale va a tutti i miei collaboratori, a mia sorella Francesca, mia moglie, mia madre, i miei figli e tutti i partner della mia attività”.

Di Dio è già al lavoro per essere pronto e lasciare il segno all’appuntamento sanremese.

“Voglio sorprendere tutti gli ospiti con due mie creazioni – ha concluso – in grado di rappresentare la Sicilia, la mia terra, con i suoi sapori, profumi e colori e la mia interpretazione di pizza d’autore”.