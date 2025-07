Enna: il Pd sollecita risposte su via Civiltà del Lavoro

PUBBLICITÀ

“La situazione di via Civiltà del Lavoro a Enna bassa, ridotta da mesi a una sola carreggiata per problemi legati alla stabilità del muro di contenimento, continua a destare preoccupazione. Ad oggi, non risultano in programma interventi risolutivi, se non generiche interlocuzioni su attività preliminari. Eppure si tratta di un collegamento strategico: serve la scuola media “Nino Savarese”, collega la SS561 Pergusina al popoloso quartiere Ferrante e alla zona universitaria”. Lo comunica il Circolo PD Enna Bassa “Milena Rutella”.

“Abbiamo raccolto il forte disagio vissuto dai cittadini – prosegue il Circolo del Pd – aggravato dalla deviazione della viabilità e dalle legittime preoccupazioni sulla sicurezza. Il muro di contenimento, infatti, è semplicemente delimitato da una rete rossa ed è ancora facilmente accessibile. Una situazione che non garantisce né la sicurezza del percorso, né la tranquillità dei residenti. Abbiamo atteso prima di intervenire pubblicamente, ma oggi, come Circolo PD di Enna Bassa, riteniamo doveroso dare voce alle istanze della comunità di Ferrante. Investiremo della questione il nostro gruppo consiliare e chiederemo all’assessore competente e agli uffici tecnici informazioni chiare e aggiornate sui lavori, sulle criticità rilevate e sulle tempistiche previste”.