Enna: il Pd indica Crisafulli candidato sindaco

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Il direttivo cittadino del Partito Democratico di Enna ha ufficializzato all’unanimità la propria scelta di indicare Mirello Crisafulli quale candidato a sindaco per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Il Direttivo, convocato per un confronto politico e programmatico in vista delle prossime elezioni amministrative, ha ritenuto di “rompere ogni indugio”, delineando la linea del partito e invitando ufficialmente Crisafulli a sciogliere definitivamente la riserva e porsi a guida della coalizione.

Secondo quanto riferisce il Pd, la scelta è maturata “in un ampio e partecipato dibatto che ha analizzato la situazione della città, le proposte del PD e la coalizione a cui si è lavorato in questi mesi”.

Nella nota si sottolinea inoltre che la segreteria si è confrontata con numerose realtà sociali e civili, evidenziando “la condizione di profondo degrado in cui oggi versa la città, segnata da anni di immobilismo e dall’assenza di una visione strategica”. Tra i temi indicati figurano il recupero del centro storico, la viabilità, gli investimenti su università, policlinico e turismo, il rilancio del patrimonio materiale e immateriale e l’attenzione alle fragilità sociali.

“Il confronto ci ha permesso di elaborare un programma dal basso” dichiara Giuseppe Seminara, segretario comunale del Pd, “e allo stesso tempo di costruire intorno ad un’idea di città una coalizione. Abbiamo coinvolto la società civile e realtà del mondo democratico, progressista e popolare, abbiamo una proposta politica chiara e forte e pensiamo che Crisafulli possa essere il candidato giusto per porsi a guida della coalizione e, se dovesse essere eletto, della città. La sua autorevolezza permette di imprimere una svolta straordinaria in un momento straordinariamente difficile per la città: il suo ritorno all’impegno pubblico è nella logica di dare una scossa di cambiamento forte alla città e ridarle centralità e forza per le sfide che comunità ci attendono”.