Enna: il Pd incontra le parti sociali

La Sicilia intera deve diventare Zona Franca. È questo il messaggio più forte che è stato lanciato dal Partito Democratico lo scorso 12 Settembre, nel corso del confronto tra i candidati alle prossime elezioni del 25 Settembre e le rappresentanze delle parti sociali, delle associazioni di categoria, dei professionisti e delle attività territoriali.

Ai lavori, coordinati da Lillo Colaleo, responsabile provinciale PD del dipartimento lavoro e attività produttive, hanno partecipato i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, i rappresentanti della Cna, Confcommercio, gli ordini professionali, diversi imprenditori e il presidente dell’Unikore.

“Tanti i temi toccati – fanno sapere il segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi e Colaleo – con importanti ed accorati appelli alla politica di intervenire sulla attrattività delle nostre comunità, sugli investimenti, sulla creazione di incubatori di impresa, sul rafforzamento degli strumenti sociali di tutela capaci di aiutare i lavoratori a superare la difficile fase economica ed alle imprese di fare fronte ai problemi legati all’aumento dei costi energetici, inflazione e contrazione dei consumi”.

Erano presenti i candidati del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Giuseppe Arena e Stefania Marino, all’assemblea regionale siciliana, Angela Patelmo e Fabio Sebastiano Venezia, oltre al componente della segreteria nazionale, Antonio Nicita, candidato al Senato, che ha spiegato una serie di proposte per le siciliane ed i siciliani.

“Agevolazioni fiscali per il Sud alle imprese – proseguono Di Gangi e Colaleo – southworking, 600.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, rafforzamento degli strumenti sociali per i lavoratori, creazione e specializzazione della forza lavoro in relazione alle richieste del territorio”.

Nicita ha lanciato una proposta per la Sicilia: “Bisogna lavorare sul concetto di insularità della Sicilia: ai siciliani bisogna garantire gli stessi servizi che ci sono al nord, tenendo conto della loro accessibilità in termini di km e non solo della popolazione. Non solo, bisogna superare pure il gap tra Nord e Sud a livello di sviluppo economico: per questo bisogna istituire per l’intera Sicilia una Zona Franca, per un certo numero di anni, per attrarre investimenti e dare forza ed ossigeno all’intera economia siciliana”.