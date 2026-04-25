Enna, il Pd e le liste a sostegno di Crisafulli sull’acqua: “Basta propaganda, si passi ai fatti”

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“Invitiamo i nostri avversari a finirla con la propaganda e, dopo oltre 10 anni di governo, a passare ai fatti: Nino Cammarata (presidente ATO idrico, FdI) e Francesco Colianni (ass. regionale, MpA), supporter di Ezio De Rose, portino, prima delle elezioni, la Regione a farci pagare meno in bolletta, aumentando dal 70% al 100% il contributo regionale per gli investimenti, e procedano al passaggio all’acqua pubblica. Agli ennesi interessa pagare meno, avere un servizio efficiente e non sentire ogni 5 anni le stesse chiacchiere, né sopportare quel 30% di costi che altrove copre la Regione”. È quanto affermano il Partito Democratico di Enna e le liste a sostegno di Crisafulli sindaco, intervenendo nel dibattito politico sul tema del servizio idrico.

Nel documento si affronta anche il tema delle responsabilità pregresse: “Sulle responsabilità passate, sono risibili certe ricostruzioni. L’assemblea ATO del 2021 riguardava una delibera che riduceva la tariffa di appena il 5%, in due anni, tagliando gli investimenti: un beneficio minimo, pagato col rischio di compromettere le condotte colabrodo e produrre nuovi aumenti. Favorevoli appena 4 sindaci su 20. Quattro votarono contro, di cui 2 del centrodestra, sollevando questioni tecniche e chiedendo un rinvio; gli altri, in larga parte di centrodestra, non la votarono proprio. Scaricare quella responsabilità sul PD, che contava meno di un quinto delle quote, è soltanto un modo per mascherare il non aver fatto nulla per oltre dieci anni”.

Il Pd e le liste che sostengono la candidatura di Mirello Crisafulli richiamano quindi il quadro storico e normativo della vicenda: “La verità è un’altra: non solo sulla nascita dell’ATO, legata a direttive comunitarie e al ruolo di Rino Ardica e Paolo Colianni, ma anche sulla gestione e sui numeri. Dal 2006 la tariffa massima domestica era di 1,30 euro al metro cubo, più 20 euro annui. Il primo aumento arrivò nel 2009, con la Giunta Monaco; i successivi furono stabiliti dai Commissari regionali perlopiù di centrodestra. Dal 2014 aumenti continui, fino agli attuali circa 4 euro al metro cubo”.

Nel passaggio conclusivo della nota si ribadisce la posizione politica sul tema dell’acqua pubblica e del costo del servizio: “L’acqua è un tema serio e va affrontato con serietà. La nostra posizione sull’acqua è netta sin dal referendum del 2011 sull’acqua pubblica in cui votammo a favore e non è cambiata. Quello su cui insistiamo è di affrontare il tema de caro acqua e rilanciamo la nostra proposta: Enna deve ricevere dalla Regione lo stesso contributo per gli investimenti riconosciuto alle altre provincie, così da ridurre del 30% i costi e non scaricarli in bolletta. Il resto è propaganda. E gli ennesi, dopo tutti questi anni, meritano molto di più”.