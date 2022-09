Enna: il Pd apre la campagna elettorale

Martedì alle 17,30, presso l’auditorium “Antonio Scelfo” dell’Università Kore di Enna, si terrà l’apertura della campagna elettorale del Partito Democratico alla presenza della candidata alla presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici.

“Sarà l’occasione – comunica il segretario cittadino Francesco Rampello – per conoscere la proposta politica del Partito Democratico messa in campo nel nostro territorio a tutti i livelli, volta a garantire una prospettiva di sviluppo virtuosa e seria. Presenteremo i nostri candidati al Senato, alla Camera e alla Regione. In Sicilia, dopo anni di governo della peggiore destra, è arrivato il momento di cambiare rotta investendo sulle migliori personalità che questo territorio e il centro sinistra offre. L’incontro – conclude – si terrà nel rispetto delle normative Covid ed è aperto a tutti”.