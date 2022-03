Enna: il Pd aderisce all’iniziativa “Insieme per l’Ucraina”

Anche il Partito Democratico della provincia di Enna aderisce all’iniziativa umanitaria “Insieme per l’Ucraina” promossa dal PD Sicilia. Nella giornata di domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a Calascibetta, Enna (nella sede del partito di Piazza Vittorio Emanuele 1), Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Villadoro e Villarosa, verrà attivato ad opera dei circoli locali del Pd un punto di raccolta di generi di prima necessità.

I generi di prima necessità oggetto della raccolta e concordati con la Comunità di Sant’Egidio sono: generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e ffp2), materiali per medicazione (bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti), antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100 ml, analgin), antibiotici in compresse e in fiale (Ceftriakson, metronidazol, levofoksacin), sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, gecadez 400 ml, soluzione fisiologica 400 ml), alcool, acido tramexanico, Decinon, etamzilato in ampolle (Deksametazone, metazone, atropina, adrenalina, dimedrol), antipiretici, antinfiammatori (compresi cortisonici), antipertensivi, analgesici, antinfluenzali, antiemetici, anticolesterolo, antidiabetici orali e protettori gastrici.