Enna: il Pd aderisce a “Strade di Liberazione”

“Con convinzione aderiamo all’iniziativa promossa dall’ANPI Nazionale ‘Strade di Liberazione’, che ha chiesto di deporre un fiore sotto lapidi, cippi e targhe in memoria dei partigiani e degli antifascisti caduti per la libertà, per la democrazia, per la giustizia”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Vittorio Di Gangi, segretario provinciale del PD di Enna, e Fabio Venezia, presidente provinciale del partito e componente della segreteria regionale.

“Tutte e tutti noi del Partito Democratico lo faremo in tutto il territorio nazionale così come ad Enna. Noi ci siamo. Il Pd, i suoi circoli e i suoi iscritti ci sono. Domenica 25 aprile alle 10,30, assieme al Segretario regionale Anthony Barbagallo, saremo a deporre un fiore sulla tomba di Pompeo Colajanni in memoria e in onore di chi è caduto per la libertà, in ricordo della lotta per la democrazia e, per ribadire, ancora una volta, che il fascismo è un reato”.