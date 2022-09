Enna: il Partito Democratico ha aperto la campagna elettorale

Il Pd della Provincia di Enna ha aperto la campagna elettorale lo scorso martedì presentando i propri candidati. Nell’aula magna dell’Università Kore si sono susseguiti i saluti del segretario provinciale Vittorio Di Gangi e dei Giovani Democratici Alfredo Alerci. A seguire gli interventi della candidata alla Presidenza della Regione Caterina Chinnici, di Giuseppe Arena (candidato al collegio uninominale alla Camera), di Stefania Marino (candidata capolista al collegio plurinominale alla Camera), di Antonio Nicita (candidato capolista al collegio plurinominale al Senato), di Angela Patelmo e Fabio Venezia (candidati all’assemblea regionale siciliana).

“Tantissimi i temi trattati e le proposte formulate – ha comunicato Di Gangi – in uno scenario di grande coinvolgimento che dimostra come il Partito Democratico abbia una straordinaria capacità di mobilitazione nel nostro territorio. Quello di giorno 6 è stato solo il primo dei tanti appuntamenti che ci vedranno impegnati in ogni Comune della provincia in vista del 25 settembre, per ottenere il consenso utile ad eleggere parlamentari che sappiano difendere nel più efficace dei modi gli interessi di questo territorio a livello nazionale e regionale”.

Oggi alle ore 18 si replica a Troina alla presenza dell’ex Ministro e vicesegretario del Partito Democratico Provenzano e venerdì 9 alle ore 19 a Centuripe.