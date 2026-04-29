Enna: il Panathlon Club scende in campo contro il bullismo

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C’è qualcosa che accomuna un allenatore di calcio a un maestro di nuoto: entrambi non insegnano solo una tecnica. Insegnano una disciplina, modo di stare al mondo. È partendo da questa idea — semplice, ma tutt’altro che scontata — che il Panathlon Club di Enna ha scelto di trasformare la Settimana Europea dello Sport in qualcosa di più di una celebrazione. Il 25 settembre, con il patrocinio del Comune, l’associazione organizza un convegno aperto alla città: “Bullismo e Sport giovanile”.

Il punto di partenza è il motto scelto dal presidente Lucio Bonasera come filo conduttore del suo mandato: “chi pratica sport non si perde”. Tre parole che condensano un’osservazione concreta, maturata sul campo: lo sport, quando è praticato in un ambiente sano e guidato da adulti consapevoli, può intercettare un ragazzo in difficoltà prima che si perda davvero. Non come sostituto della scuola o della famiglia, ma come spazio in cui certi segnali emergono prima e più chiaramente.

Attorno al tavolo siederanno chi con il disagio giovanile si confronta ogni giorno: la Questura di Enna, il Tribunale dei Minori di Caltanissetta, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’ASP e l’Ufficio Scolastico Provinciale. Insieme a loro, le associazioni sportive dilettantistiche del territorio — quelle che negli spogliatoi, in panchina e durante gli allenamenti vedono certe dinamiche da vicino, spesso prima di tutti gli altri.

La prospettiva che il Panathlon vuole portare è quella della prevenzione: cosa succede in uno spogliatoio? Come riconosce un allenatore un bullo o una vittima? Quando e come può intervenire senza aspettare che la situazione esploda? Domande concrete, a cui il convegno del 25 settembre proverà a dare risposte altrettanto concrete, non come evento isolato, ma come punto di partenza per costruire una rete stabile tra istituzioni, scuole e mondo sportivo locale.

Enna, questa volta, non si limita ad assistere. Entra in campo.

Fabio Marino