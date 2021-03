Enna: il Palazzo della Provincia sarà presto rinnovato

Il prospetto dello storico Palazzo della Provincia di Enna sarà presto rinnovato e messo in sicurezza. Prima di definire il progetto esecutivo, il dirigente dell’ufficio Tecnico, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, ha disposto la realizzazione di specifiche analisi preventive e conoscitive allo scopo di verificare lo stato conservativo dei prospetti e dell’esistente rivestimento in laterizi e marmo. Dall’esito delle indagini si potrà provvedere in maniera accurata alla definizione del progetto esecutivo, che sarà redatto dal responsabile del servizio Edifici patrimoniali, architetto Paolo Vaccaro.

A realizzare le prove sarà la ditta Geolab Srl che si è aggiudicata, tramite procedura negoziata, il servizio per un importo di circa 55 mila euro, con un ribasso a base d’asta del 29,89 per cento. La ditta dovrà realizzare indagini non distruttive per individuare eventuali lesioni strutturali, tessiture murarie e di eventuali distacchi del rivestimento utilizzando tecniche quali la termografia a d’infrarossi, prove ultrasoniche, e analisi dei materiali.

Il progetto di manutenzione straordinaria per il consolidamento dei prospetti del Palazzo, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, sarà finanziato con fondi del Libero Consorzio Comunale di Enna per un importo di 1 milione e 500 mila euro. La ditta avrà 60 giorni di tempo per presentare le risultanze del monitoraggio.

“Vogliamo realizzare un lavoro a regola d’arte – dichiara Grasso – per riconsegnare alla città un palazzo storico di pregio rinnovato e sicuro, al quale i cittadini si sentono particolarmente legati”. ​