Enna: “Il Paesaggio Siamo Noi”, cultura e riflessioni al Garage con il fotografo Massimo Siragusa

Serata ricca di cultura e di spunti di riflessione quella che ieri sera si è tenuta presso il Garage Arts Platform di Enna Bassa. Ospite Massimo Siragusa, fotografo siciliano di caratura internazionale, che ha presentato il suo ultimo libro “Il Paesaggio Siamo Noi”.

Il fotografo, docente allo IED di Roma e all’Accademia Abadir di Catania, ha intrattenuto il pubblico intervenuto raccontando delle storie molto particolari. Racconti che hanno al centro la fotografia, ma nei quali la fotografia diventa un pretesto per approdare a concetti più profondi. Storie quotidiane, apparentemente banali, ma stratificate di significato che permettono una riflessione profonda sulla società contemporanea e sul mondo che ci circonda. Universi nascosti per gli occhi poco attenti della contemporaneità, superfici da scrostare per far riaffiorare il senso profondo dell’essere umani: coinvolti nella stessa avventura, complici nello stare assieme, ospiti del solo mondo che ci è stato concesso.

L’ultimo di Siragusa non è un libro di fotografie, ma un libro di racconti che usano le fotografie, quali linguaggio universale, oggi ancor più diffuso del linguaggio scritto o parlato ma del quale siamo totalmente ignoranti. Le fotografie e il loro bulimico utilizzo ci trascinano infatti in un flusso ininterrotto di messaggi visivi che lascia poco spazio all’approfondimento; l’occhio attento del fotografo ha la capacità di rallentare gli eventi fino a fermarne l’attimo, di trovare relazioni e significati nascosti, che permettono allo spettatore riflessioni introspettive, utili a capire meglio il tempo in cui viviamo e le varie sfide della contemporaneità.

Con questo lavoro Siragusa affronta una riflessione sul legame profondo tra luoghi e identità. Il paesaggio, qui, è molto più di uno sfondo: è uno specchio, un corpo vivo che racconta chi siamo, le nostre abitudini, aspirazioni e contraddizioni. Il paesaggio parla di noi: “Il Paesaggio siamo noi”.

Il libro è un invito ad accostarsi ai luoghi con un atteggiamento di curiosità e ascolto, a osservare ciò che ci circonda con più attenzione e consapevolezza; perché in ciò che ci circonda, nella materia del quotidiano, possiamo riscoprire il senso profondo delle cose.

Nella cornice rarefatta del Garage, dopo aver ascoltato in religioso silenzio le storie che il fotografo ha raccontato, la serata è proseguita con un intenso dibattito che ha coinvolto il pubblico. Si sono susseguite una serie di domande e considerazioni sulle argomentazioni profonde che l’ospite aveva appena offerto in dono alla platea che lo circondava stimolando la curiosità di tutti.

Ancora una volta il Garage si conferma realtà culturalmente viva, una delle poche rimaste in città, una piccola speranza nell’assordante silenzio delle istituzioni.

Fabio Marino