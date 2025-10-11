Enna: il Nuovo Sindacato Carabinieri promuove proposta di legge popolare a tutela degli operatori in divisa

Il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) – presente anche a Enna – ha avviato una campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare volta a rafforzare le tutele del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate nello svolgimento delle proprie funzioni.
Secondo i promotori, il testo mira innanzitutto a superare alcune criticità connesse ai procedimenti avviati per “atto dovuto” (la registrazione a indagato disposta per legge al ricorrere di determinati presupposti), chiedendo che eventuali provvedimenti amministrativi e disciplinari vengano sospesi fino alla decisione dell’autorità giudiziaria nei casi non manifestamente chiari. L’obiettivo dichiarato è assicurare serenità operativa senza incidere sull’accertamento delle responsabilità.
La proposta del NSC prevede inoltre: l’istituzione di un fondo nazionale per coprire spese legali e tecniche degli operatori coinvolti in procedimenti connessi al servizio; il riconoscimento della presunzione di legittimità delle azioni poste in essere dal personale in divisa nell’esercizio delle funzioni, fermo restando il vaglio dell’autorità giudiziaria; percorsi di supporto psicologico e valorizzazione della formazione come risorsa professionale.
Il sindacato precisa che l’iniziativa non introduce alcuno “scudo penale” né esclude il controllo della magistratura, ma delinea un sistema di garanzie a carico dello Stato per chi opera in strada.
La raccolta firme è attiva sul portale ministeriale dedicato alle proposte di legge di iniziativa popolare ed è affiancata da iniziative informative sui territori.