Enna: il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il Comandante Provinciale

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Nella giornata di ieri, una delegazione del Nuovo Sindacato Carabinieri, composta dal Segretario Nazionale Toni Megna, dal Segretario Generale Regionale Luca Valentini e dal Segretario Generale Provinciale di Enna Luca Cravotta, ha fatto visita al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Enna, Colonnello Alfredo Beveroni.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, è emersa in maniera chiara la profonda attenzione del Colonnello Beveroni verso il personale dell’Arma.

In particolare, è stato evidenziato il costante impegno nel promuovere l’ascolto attivo dei militari, strumento fondamentale per intercettarne le esigenze e valorizzarne il contributo professionale.

Il Colonnello Beveroni si distingue per una visione gestionale moderna e attenta, orientata a coniugare il benessere del personale con l’efficienza e il buon andamento dell’amministrazione.

Un approccio che rafforza il senso di appartenenza e contribuisce a mantenere elevati standard operativi sul territorio.

La delegazione sindacale ha espresso vivo apprezzamento per l’apertura al dialogo e la sensibilità dimostrata, auspicando il proseguimento di un confronto costruttivo volto al miglioramento continuo delle condizioni lavorative e dell’efficacia del servizio reso alla collettività.