Enna: il nuovo libro del pediatra Rosario Colianni su vitamine e minerali

PUBBLICITÀ

Esce nelle librerie l’ultimo lavoro del pediatra ennese Rosario Colianni dal titolo “Vitamine & Minerali: Conoscerli meglio per Vivere bene”, pubblicazione edita dalla Maurizio Vetri Editore. La presentazione del libro è stata curata dalla Dott.ssa Loredana Disimone, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Enna.

PUBBLICITÀ

Una pubblicazione scritta in forma chiara e, quindi, facilmente fruibile ma, al tempo stesso, saldamente ancorata alla ricerca scientifica più recente. Il libro, ben presentato e curato nei particolari, spiega in modo comprensibile a tutti dove possiamo trovare le vitamine e i minerali, a cosa servono, le quantità consigliate ma anche le controindicazioni che si va incontro in caso di carenza o sovra dosaggio.

Il lettore viene guidato alla conoscenza delle vitamine e dei micronutrienti, alla loro scelta e corretto utilizzo, evidenziando che l’apporto adeguato elimina molti disturbi da carenza, previene la malattia e ottimizza il potenziale di salute, ristabilendo la condizione di equilibrio e benessere.

Il libro si può prenotare in qualsiasi libreria (anche online) o presso la casa editrice senza spese di spedizione all’indirizzo bookstore.mauriziovetrieditore.com.