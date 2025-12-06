Enna: il Neglia-Savarese celebra la Giornata della disabilità con il progetto “Occhi sulle dita”

PUBBLICITÀ

Gli alunni delle classi prime e di una classe terza della Scuola Secondaria di primo grado “N. Savarese” dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” hanno partecipato all’evento celebrativo della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, nell’ambito del progetto annuale della scuola dal titolo “OCCHI SULLE DITA”. L’iniziativa mira a guidare gli alunni verso lo sviluppo di comportamenti responsabili, a conoscere la diversità e a favorire l’inclusione, promuovendo il benessere per tutti.

PUBBLICITÀ

L’evento è stato molto partecipato e gli studenti hanno posto numerose domande ai relatori, alcuni dei quali hanno raccontato la propria esperienza personale legata alla disabilità.

PUBBLICITÀ

Sono intervenuti Maria Filippa Amaradio, dirigente scolastica dell’Istituto, che ha porso i saluti istituzionali e sottolineato il ruolo fondamentale della comunità educante nella creazione di ambienti scolastici inclusivi attraverso un approccio individualizzato; Mirko Milano, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Enna, che ha evidenziato come l’ente locale sia pienamente coinvolto nelle attività della scuola, elogiando i progetti che valorizzano anche il patrimonio culturale e storico della città; Rosa Termine, docente referente del progetto, che ha illustrato il focus della Giornata, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere società inclusive, ricordando anche l’impegno assunto recentemente a livello internazionale per un mondo più giusto ed equo.

È intervenuto anche Rosario Gagliano dell’azienda sanitaria ROGA di Enna, specializzata nella realizzazione di presidi ortopedici su misura, che ha presentato il Calendario Sociale sulla riabilitazione della disabilità, giunto alla decima edizione, e proposto di collaborare con la scuola per il prossimo anno scolastico coinvolgendo gli alunni nella realizzazione dei nuovi elaborati.

Particolarmente toccanti le testimonianze di Anna Mineo, che ha raccontato il difficile percorso di accettazione della propria disabilità e il miglioramento della qualità della vita dopo l’amputazione e l’uso della protesi; di Dario La Paglia, non vedente supportato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, che ha sottolineato come la disabilità rappresenti una risorsa e non un limite; e di Andrea Puglisi, studente del Liceo Scientifico di Enna, che ha spiegato come lo sport lo abbia aiutato ad aprirsi agli altri e a superare i pregiudizi.

Hanno partecipato attivamente anche le alunne e gli alunni del progetto, accompagnati dai docenti Brigida Accorso, Gianfranco Aragona, Luana Bevilacqua, Rita Ciurca, Manuela Cravotta, Valentina Di Prima, Manuela Grasso, Roberta Grillo, Luca Mancuso, Adriana Previti, Silvana Sanfilippo e Maria Turrisi, che hanno esposto i lavori creativi realizzati nei laboratori e recitato poesie dedicate all’accoglienza della diversità.