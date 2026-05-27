Enna, il Neglia-Savarese celebra la biodiversità e ricorda Rocco Lombardo

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In occasione dell’evento conclusivo del progetto annuale “ConserviAMO la biodiversità”, curato dalla prof.ssa Rosa Termine, l’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna ha reso omaggio al compianto dott. Rocco Lombardo, illustre figura del territorio. Alla sua memoria è stata dedicata la targa commemorativa “Un albero al valore”, posta accanto all’ulivo piantumato nell’ambito del medesimo percorso didattico di Educazione Civica autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Ad accogliere le autorità e gli ospiti è stato il Dirigente Scolastico, Maria Filippa Amaradio. All’evento hanno preso parte Mauro Lombardo, figlio dello stimato storico, il vicesindaco di Enna Francesco Comito, l’assessore comunale Giuseppe La Porta, Mario Messina di Hennaion e Santo Calzetta, componente del Consiglio d’Istituto. Presenti anche gli agenti del Corpo Forestale di Enna, Giacomo Fascetto e Ivan Accetta, e Rosa De Pasquale per l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Durante la manifestazione, gli interventi dei presenti hanno delineato agli alunni il profilo di Rocco Lombardo. Originario del Messinese ma ennese d’adozione, lo storico ha dedicato oltre trent’anni di appassionate ricerche bibliografiche e archivistiche alla città, riscoprendo pagine fondamentali della sua storia millenaria e coniando l’iconico nome di “Selva Pergusina” per la nota pineta locale. A testimonianza del grande affetto della comunità ennese, l’artigiano Paolo Murgano di “Arte su Vetro e su Ceramica” ha donato l’incisione in metallo apposta sulla targa.

La giornata è poi proseguita con la celebrazione della Giornata Internazionale della Biodiversità, con il coinvolgimento attivo delle classi quinte della primaria del plesso “Neglia” e delle terze della secondaria del plesso “Savarese”.

Dopo aver portato i saluti del Dirigente Forestale Antonio Arrabito, gli agenti della Forestale Giacomo Fascetto e Ivan Accetta, hanno illustrato con passione le attività di tutela del territorio. Attraverso il racconto di esperienze dirette, hanno descritto sia la gratificazione per il salvataggio di un cucciolo di martora, sia la drammaticità degli incendi che hanno recentemente devastato parte del patrimonio arboreo di Floristella.

Successivamente è intervenuta Rosa De Pasquale, già Capo Dipartimento del MIUR e referente ASviS. La relatrice ha esortato i presenti a promuovere la Citizen Science come strumento chiave per il raggiungimento dell’Obiettivo 15 (Vita sulla Terra), evidenziando come il coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta dati sia importante per il monitoraggio e la salvaguardia ambientale.

Rosa Termine, referente del progetto, ha approfondito il tema centrale della Giornata Internazionale della Biodiversità 2026, “Agire localmente per un impatto globale”. Nel suo intervento ha ricordato: «Riconoscere il valore della natura significa comprendere che dipendiamo da essa. Le foreste ricoprono il 30% del pianeta, ospitano milioni di specie e forniscono, insieme alle piante, l’80% del nostro cibo. Oltre a sostenere l’economia di 1,6 miliardi di persone, esse rappresentano il nostro polmone globale, capace di assorbire CO2 e generare l’ossigeno che respiriamo ogni giorno».

In conclusione gli alunni, custodi del futuro, hanno esposto le proprie riflessioni e mostrato i lavori realizzati durante l’anno, tra cui cartelloni scritto-grafici dedicati al valore della biodiversità e alle buone pratiche individuali da adottare.