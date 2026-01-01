Enna: il Natale 2025 continua con spettacoli e concerti fino all’Epifania

PUBBLICITÀ

Il cartellone di questo Natale ennese 2025 non è ancora giunto al termine e propone altri interessanti appuntamenti fino all’Epifania. Dopo le “10 corde in concerto”, il palco del Teatro Neglia accoglierà infatti ben altri tre spettacoli.

Il prossimo 3 gennaio, alle 20:30, tornerà l’evento “Io l’ho conosciuto”, una nuova edizione del Memorial in ricordo di Andrea D’Amico, l’ingegnere del suono molto amato e stimato da numerosi artisti.

Il 4 gennaio, alla medesima ora, si terrà invece il concerto “Candele in Musica” con “Musica da Oscar, i grandi successi del Cinema”, con Giorgio Lilla al pianoforte, Antonio Milana al flauto, Rebecca Di Majo al violino e Laura Verde al violoncello. L’ingresso sarà gratuito sino ad esaurimento posti.

Il 6 gennaio, direttamente da Live Show, andrà in scena lo spettacolo “Sono figlio unico”, con Carmelo Caccamo, Cristiano Di Stefano, Nuccio e Signora Santina. Previsti un primo turno con inizio alle 17:30 e un secondo turno con inizio alle 20:30. I biglietti sono acquistabili su LiveTicket.

In programma anche un concerto inaugurale presso la Chiesa del Carmine, per la riapertura della stessa, lunedì 5 gennaio alle 20:00, dal titolo “Un’armonia che ritorna”, a cura di Samuele Michele Cascino (violino), Franca Bongiovanni (violoncello) e Salvatore Mastrosimone (pianoforte).

Ilenia Giordano