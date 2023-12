Enna: il musicista Andrea Gerlando Terrana si esibisce al Garage Arts Platform

PUBBLICITÀ

Il Garage Arts Platform presenta giovedì alle 21 la performance sonora “The Well-Tuned Antenna” di Andrea Gerlando Terrana, musicista, performer e compositore elettroacustico. L’ingresso è di 5 euro (4 per studenti) con tessera 23-24.

Ideata nel corso del 2023, l’azione sonora su un’antenna televisiva logaritmica suggerisce metaforicamente il “guardare verso l’alt(r)o”, verso la dimensione timbrica, nel suono. L’oggetto, appositamente “preparato” e amplificato, è specificatamente adottato dal musicista aragonese in quanto metafora del proprio pensiero artistico incentrato sul suono: per essere visto occorre uno sguardo verso l’alto, inteso come altro (dalla musica), luogo in cui l’attenzione al suono è nel contempo necessità, coscienza e fine.

Andrea Gerlando Terrana si è esibito presso i teatri Massimo e Garibaldi di Palermo, Expo Milano 2015, Museo Baglio Florio (Parco Archeologico di Selinunte), per i conservatori di Avellino, l’Aquila, Venezia ed alcuni dei suoi lavori sono stati eseguiti nei conservatori di Salerno e Foggia. Ha partecipato a masterclass e seminari di artisti prestigiosi quali Gunter “Baby” Sommer, Pauline Oliveros, Agostino Di Scipio, Sylviane Sapir, James Dashow, Alvin Curran, Simon Emmerson e Ivan Fedele. Ha scritto le musiche del docufilm “Ciapani” (M. Bova, Italia, 2016) e del documentario “La forza delle donne” (L. Aprati, Iraq – Libano, 2017). Nel 2017 è primo classificato al XII Premio Nazionale delle Arti del MIUR (sez. Musica Elettronica e Nuove Tecnologie). Nel 2019 realizza su commissione per il Parco Archeologico di Selinunte “De_frammentazione”, per strumenti acustici, elettronica e danza, che presenta come “contesto sonoro” (modalità esecutiva volta alla presa di coscienza dei suoni percepiti, sia essi strumentali che ambientali, di cui l’aspetto musicale è medium). Nel 2021 compone “qc” con rete di feedback, oggetti ed elettronica in tempo reale utilizzando esclusivamente i suoni di Larsen provocati da quattro microfoni in condizioni estreme di amplificazione (confluito nel numero 9 della rivista scientifica d.a.t, divulgazione audio testuale).

La performance sonora di Andrea Gerlando Terrana fa parte del programma artistico di DOT_Transfert, la mostra in corso in Garage, la cui prima versione è stata parte integrante della seconda edizione del DOT (dentro_oltre_trasversale) Festival di Arti Contemporanee, evento organizzato a fine luglio scorso a Favara dall’associazione YARD44. La mostra a Enna è stata prorogata fino al 10 gennaio 2024 e presenta, in una versione rivisitata ad hoc per lo spazio che la ospita, opere di artisti e artiste che hanno partecipato al festival a Palazzo Cafisi in estate: SEMI (Gabriele Barbarino & Ruggero Lambo), Walter Rindone in collaborazione con Pixel Shapes, Roberto Caccamo, Cristina Borinschi, Emily Mallia, Gabriele Fazio, Vanessa Alessi, Viviana Bonura, Azzurra Messina.

La mostra è visitabile durante tutte le serate di apertura del Garage e su appuntamento (garage.enna@gmail.com).